Avec l'arrivée des nouvelles consoles de jeux vidéo, les nouvelles technologies graphiques seront très probablement de la partie aussi, comme le ray tracing ou l'upscaling comme le DLSS pour améliorer la qualité visuelle sans attaquer les performances, sujet critique sur les consoles de salon. Mais parfois, nous aimerions aussi que certains vieux classiques soient remis au goût du jour, et ce sans avoir pour autant le droit à un énième opus "reforged", "remastered" ou "definitive". Pour cela, il existe des techniques de upscaling comme le ESRGAN qui existent déjà, mais la méthode présentée en 2018 était jugée trop gourmande pour être exploitable en temps réel.

Cependant, il semblerait que Microsoft travaille sur le sujet via l'un de ses studios Xbox Game. L'intérêt ici est simple, il permet de fournir des jeux moins lourds en données - afin d'éviter un nouveau Red Dead Redemption 2 - pour alléger les téléchargements, tout en maintenant un réalisme jugé semblable aux textures HD par James Gwertzman, chef de l'unité Playfab chez Microsoft. Bien entendu, l'outil ne pourra pas prendre en compte tous les jeux et seuls ceux basés sur le réalisme visuel - qui sont souvent les plus lourds - pourront se baser dessus. Surtout que l'API DirectML peut réaliser ce genre de traitement, qu'AMD exploite cette API et que le hardware est présent dans les prochaines Xbox. Mais bon, cela reste encore de la bouliche de cristal que de s'avancer sur une exploitation proche de cette fonctionnalité. (source : Wccftech)

À gauche nous retrouvons l'image HD de base de Morrowind, tandis que à droite l'image a subi un upscale de type ESRGAN