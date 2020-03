Petits et grands, rares sont ceux qui nieront que les LEGO sont fantastiques (sauf bien sûr quand on marche dessus pied-nu en pleine nuit ou qu’il s’agit de les rangers) avec un catalogue ayant de très nombreuses choses à offrir - et ce n’est certainement pas lawarmotte qui nous contredira ! Pardi, fin décembre, des scientifiques se sont même servi de LEGO pour une expérience à des températures à - 273,15 °C, et c’est peu dire que les célèbres briques danoises s’en sont sorties avec les honneurs.

Si les dessinateurs de LEGO ne manquent certainement pas d’idées, afin de toujours rester dans l’ère du temps et des envies, le constructeur possède également son site dédié où les fans peuvent soumettre leurs propres idées, dont LEGO considérera la commercialisation si la proposition reçoit le soutient d’au moins 10 000 personnes.

Vous vous en doutez, nombreux y sont les projets plus ou moins insolites et dont la majorité ne passera probablement jamais le stade d’idée saugrenue, de fruit d’un délire personnel ou d’un moment de nostalgie ; par contre, à vous donc de décider dans quelle catégorie mettre ce modèle d’accélérateur 3DFX Voodoo de 1996 réinterprété en LEGO !

Ce n’est d’ailleurs pas le seul projet du genre déposé par l’auteur/architecte Bhaal_Spawn, un amateur de PC visiblement nostalgique des « gloires » hardware d’un passé révolu, puisqu’il compte déjà également à son actif une Sound Blaster Pro 2 - une carte son de chez Creative qui remonte aussi aux années 90.

Pour l’instant, le prototype LEGO de la Voodoo compte 90 supporters, il lui reste encore 54 jours pour tenter de passer l’étape cruciale des 100 supporters et profiter d’un bonus conséquent de 365 jours supplémentaires pour sa campagne (puis +182 jours à 1000 supporters et +182 encore une fois après 5000). À ce jeu, la Sound Blaster Pro 2 a reçu 204 soutiens et affiche un compte à rebours de 413 jours.

Y arriveront-ils ? Réalistiquement, la probabilité de succès (c’est à dire d’une commercialisation) est surement faible, mais cela ne nous emperchera pas de sourire face à l’initiative, qui ne manquera surtout pas de rappeler quelques beaux souvenirs aux plus « expérimentés » d’entre nous — ayant d’ailleurs peut-être ce hardware quelque part au fond d’un carton ou d’un tiroir ! Accessoirement, d’autres se souviendront peut-être aussi de cette superbe version en LEGO d’une Radeon HD 7970. Tient, et pourquoi ne pas profiter du confinement pour exercer vos talents d'architecte LEGO, sauce hardware ?