DDR5 et LPDDR5 à la EUVL et en volume dès 2021 chez Samsung

Doucement, mais surement, on y arrive ! C’est l’année dernière en février que le duo magique coréen avait détaillé ses objectifs pour l’année en matière de (LP)DDR5, sur les pas de Micron qui avait commencé déjà un peu plus tôt à déployer ses premières puces LPDDR5 pour smartphones. Des mobiles intelligents toujours servis en premier, y compris par Samsung chez qui la production en volume de LPDDR5 avait ensuite démarré en juin 2019 et à laquelle est venue s’ajouter une version LPDDR5-5500 le mois dernier, toujours pour les bidules mobiles. Par contre, il se murmure maintenant aussi que Tiger Lake-U, le successeur des récents Ice Lake-U, franchira également le pas de la LPDDR5 le moment venu chez Intel.

Bref, tout ça pour dire que la prochaine génération de mémoire vive se concrétise de plus en plus et qu’elle devrait ne plus trop tarder pour nos machines desktops, même si l’on n’a vu l’ombre IRL que d’une seule barrette pour l’instant, c’était au CES 2020 sur le stand de SK Hynix.

Heureusement, Samsung n’est pas en reste, toutefois toujours encore qu’avec des mots et de belles annonces. Le fondeur explique qu’il est désormais en chemin pour la production en volume de DDR5 et LPDDR l’année prochaine à partir d’une lithographie EUV, la suite logique et attendue de ses expériences en la matière avec la DDR4 et la participation de quelques partenaires triés sur le volet. Samsung aurait déjà produit et livré près d’un million de puces DDR4 fabriqué à partir de son procédé D1x sauce EUVL expérimental et qui ont ensuite été validé par les clients concernés, prouvant que la technologie est définitivement prête à l’emploi en volume, mais plus avec de la (LP)DDR4 !

Date L'évolution de la DRAM chez Samsung 2021 1a : 10 nm 4e génération avec EUV Production en volume de LPDDR5/DDR5 16 Gb Mars 2020 1a : 10 nm 4e génération avec EUV Phase de conception de DRAM Septembre 2019 1z : 10 nm 3e génération Production en volume de DDR4 8 Gb Juin 2019 1y : 10 nm 2e génération Production en volume de LPDDR5 12 Gb Mars 2019 1z : 10 nm 3e génération Phase de conception de DDR4 8 Gb Novembre 2017 1y : 10 nm 2e génération Production en volume de DDR4 8 Gb Septembre 2016 1x : 10 nm 1re génération Production en volume de LPDDR4/4X Fevrier 2016 1x : 10 nm 1re génération Production en volume de DDR4 8 Gb Octobre 2015 2z : 20 nm Production en volume de LPDDR4 12 Gb Decembre 2014 2z : 20 nm Production en volume de GDDR5 8 Gb Decembre 2014 2z : 20 nm Production en volume de LPDDR4 8 Gb Octobre 2014 2z : 20 nm Production en volume de DDR4 8 Gb Février 2014 2z : 20 nm Production en volume de DDR3 4 Gb Février 2014 2z : 20 nm Production en volume LPDDR4 8 Gb Novembre 2013 2y : classe 20 nm Production en volume de LPDDR3 6 Gb Novembre 2012 2y : classe 20 nm Production en volume de DDR3 4 Gb Septembre 2011 2x : classe 20 nm Production en volume de DDR3 2 Gb Juillet 2010 classe 30 nm Production en volume de DDR3 2 Gb Février 2010 classe 40 nm Production en volume de DDR3 4 Gb Juillet 2009 classe 40 nm Production en volume de DDR3 2 Gb

En effet, DDR5 et LPDDR5 prendront donc le relais dès l’année prochaine et seront fabriqués avec le procédé D1a, qui sera à base de 14 nm ou 10 nm (la classe 10 nm, quoi) avec plusieurs couches EUV (dont la quantité est encore non spécifiée par le fondeur). L’un des objectifs est de doubler la productivité par wafer 12 pouces (et donc la quantité de bits produite) par rapport rapport à la technologie D1x, tandis que l’usage d’EUVL permet aussi d’améliorer les performances et les rendements, le marché anticipe ainsi notamment de la mémoire DDR5-6400 et des modules 32 Gb/s !

En parallèle, Samsung a aussi annoncé que son nouveau fab P2 à Pyeongtaek — dont la construction avait démarré en mars 2018 — entrera finalement en service durant la seconde moitié de l’année comme planifiée initialement (le travail n'a donc en fin de compte pas tant été retardé), et servira dans un premier temps notamment à la production de cette 5e génération de DRAM. Et sinon, cette DDR5 pour PC, douillera, douillera pas ? La réponse bientôt ? (Source : Samsung)