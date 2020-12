Écrit par Thierry C. | 05 Décembre 2020 à 14h14 | 822 bims

Super prix sur le kit d'ugrade Ryzen 7 3700X + MSI X470 Gaming Plus Max proposé par Cdiscount. Le lot est vendu 349,90 €, soit une quarantaine d'euros plus chers que le meilleur prix constaté pour le CPU seul.

À ce tarif vous aurez une carte mère taillée pour le gaming et déjà prête à accueillir les Ryzen 3000 (c'est mieux). La connectique est assez basique, mais suffisante pour cet usage. Le CPU Zen 2, est un 8c/16t cadencé à 3,6 GHz de base et boostant jusqu'à) 4,4 GHz. Notre dossier est là pour vous faire une idée de ses capacités tant en applicatif qu'en jeu. Il sera à même de vous épauler dans toutes les situations. L'offre est toujours disponible et notre lien juste en dessous.