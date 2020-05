Lors de sa présentation de cartes mères Z490, MSI a apparemment gardé quelques atouts dans sa manche afin de faire sensation un peu plus tard. Après avoir annoncé sa version à l'eau de ses cartes de l'extrême, le fabricant réitère l'expérience Unify testée sur le chipset X570 déjà, qui semble devenir l'une des nouvelles têtes de proue. Mais cette fois le fabricant sort deux modèles : l'un au format standard et un autre au format mini-ITX. Les deux cartes sont construites sur un concept similaire : pas de RGB embarqué, une finition gris carbone ainsi qu'une esthétique taillée dans de l'aluminium.

Pour la version ATX, nous avons le droit à 16 phases - 8 dédoublées numériquement - qui peuvent tenir théoriquement 90 A chacune, le tout refroidi par un radiateur à caloduc couplé avec un petit ventilateur de 30 mm, ce qui ne rassure toujours pas sur la consommation possible des CPU Comet Lake. Le style est très épuré, mais niveau connectique la carte n'est pas en reste et se rapproche énormément de la MSI MEG Z490 Ace à quelques détails près, comme le second contrôleur Ethernet Gigabit qui saute. Si le niveau tarifaire est plus faible que la Ace, cette carte pourrait être intéressante pour ceux qui rêvent de haut de gamme sans loupiottes.

Vous pouvez consulter la page du fabricant pour avoir tous les détails de la MEG Z490 Unify

Cette fois MSI propose aussi une alternative plus réduite en taille avec sa MEG Z490I Unify, qui est un condensé miniature du format ATX. Nous y retrouvons la même structure pour l'alimentation du CPU, le dédoublement en moins, ce qui donnera donc 8 phases de 90 A, ce qui reste largement suffisant même pour de gros CPU. Le ventilateur du radiateur est toujours présent, par contre le système audio perd son DAC Sabre. Afin de compenser la petite taille de la carte, un port Thunederbolt est présent à l'arrière et vous permettra donc de brancher des périphériques PCIe en externe si besoin.