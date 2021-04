Contrairement au mini-ITX un peu tombé en désuétude, le mATX arrive toutefois encore à persister, même s'il n'est pas toujours particulièrement bien exploité sur le haut de gamme et encore moins celui de AMD. Plusieurs mobales mATX B450 existent bel et bien dans les catalogues des constructeurs, mais celles en X470 se sont longtemps fait désirer. Finalement, c'est avec le chipset X570 que du mATX plus ou moins haut de gamme fait ses débuts dans le camp des rouges, même si ça reste beaucoup trop timide.

Ainsi, ASRock était jusqu'ici le seul fabricant à proposer une carte X570 mATX dans son catalogue, il s'agit de la X570M Pro4, trouvable en France aux alentours des 220 euros. Aujourd'hui, Biostar a dévoilé à son tour une mATX X570 : la Racing X570 GT ! Principalement un gros fournisseur OEM, Biostar propose depuis des années un catalogue orienté vers les particuliers et n'a pas manqué d’améliorer progressivement son jeu au fil du temps comme en témoignent ses dernières mobales haut de gamme AMD et Intel, mais ses produits restent souvent difficiles à trouver en Europe. Autrement dit, n’espérez pas trop croiser de sitôt ce modèle chez nous. Néanmoins, voyons tout de même un peu ce qu'elle propose.

Mobale Biostar Racing X570GT mATX AM4 ASRock X570M Pro4 Support CPU et VRM AM4 Ryzen 2e et 3e génération uniquement APU + CPU 7 phases d'alimentation AM4 Ryzen 2000 et 3000 uniquement APU + CPU 10 phases d'alimentation Chipset X570 x570 Support GPU Intégré via APU ou GPU via slot PCIe 4.0 x16 Intégré via APU ou GPU via slot PCIe 4.0 x16 Sorties Vidéo 1 x HDMI 1 x D-Sub (Support 4K, DX12 et HDCP) 1 x HDMI 2.0 1 x DP 1.2 (Support DX12, HDCP, 4K) Support DRAM 4 x DDR4 1866 à 4000 (OC) Jusqu'à 128 Go ECC ou non ECC selon CPU 4 x DDR4 2133 à 4200 (OC) Jusqu'à 128 Go ECC ou non ECC selon CPU Slot d'expansion 1 x PCIe 4.0 x16 2 x PCIe 3.0 x1 2 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 4.0 x1 Réseau Contrôleur Realtek RTL8111H (GbE) 1 x LAN Contrôleur Intel I211AT (GbE) 1 x LAN Stockage 1 x M.2 2242 / 2260 / 2280 (PCIe 4.0 x4) 4 x SATA 6 Gbps 1 x M.2 2242 / 2260 / 2280 (PCIe 4.0 x4) 1 x M.2 2242 / 2260 / 2280 (PCIe 4.0 x4 et SATA 3) 8 x SATA 6Gbps Audio Realtek ALC887 HD Audio 7.1 Realtek ALC1200 HD Audio 7.1 USB + I/O (externe) 4 x USB 3.1 Gen1 Type-A 2 x USB 2.0 Type-A 1 x PS/2 3 x Jack audio 3.5mm 3 x ports pour antenne 1 x PS/2 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C 6 x USB 3.2 Gen1 2 x Jack audio 3.5mm Format Micro ATX 243 x 235 mm Micro ATX 244 x 244 mm

On peut le dire, ce n'est pas bien "ouf" et il est évident que la carte de Biostar s'orientera plutôt vers des configurations d'entrée de gamme. Pas d'USB 3.2 Gen2 ni de WiFi ou de slot M2 Key-E pour y ajouter un tel module, dans l'ensemble la X570GT assurera donc le minimum et le tarif devrait par conséquent être relativement raisonnable. Par contre, avec un seul slot PCIe 4.0 x16, cette micro ATX X570 risque d'avoir bien du mal à se faire valoir face aux nombreuses alternatives B450, le support de la norme PCIe 4.0 n'étant à ce jour pas encore vraiment un avantage de taille.