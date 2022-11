Ce qui a un peu surpris, hier soir, quand AMD a dévoilé ses cartes, ce sont les fréquences en fonctionnement un peu conservatrices par rapport même aux cartes 6 nm qui pouvaient taper 2.6 GHz voire plus. Vous pouvez également relire notre récapitulatif où il est expliqué l'architecture particulière de ces RX 7900 sous chiplets, avec les explications qui vont bien, car c'est très particulier. Les rumeurs sous Twitter disaient plutôt 3 GHz en boost, mais AMD disait la même chose hier soir aux convives, que ce GPU était capable d'aller jusqu'à 3 GHz, mais le gap est énorme avec le produit final.

Y a-t-il une chance de voir des cartes customisées atteindre ou s'approcher près de cette valeur ? Coreteks a eu une info auprès des partenaires. Avec les pilotes préliminaires, il n'a été possible que de taper 3 % en plus que les fréquences préconisées par les rouges. Mais ce résultat faible laisserait augurer d'une capacité déjà limitée dès le lancement. Dès lors, on peut se demander à quoi bon mettre 3 x 8 pins sur les cartes des partenaires si le GPU est déjà poussé dans ses retranchements. On attendra par conséquent que les partenaires d'AMD fassent leur page produit, et donnent les fréquences. Seul ASUS a fait sa page pour les TUF, mais en prenant soin de ne rien dire sur ces fréquences. On imagine que ça doit tester en batterie pour déterminer la plus haute valeur, et qu'elle n'est pas encore trouvée.