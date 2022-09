Il y a quelques jours, un bruit de couloir voyait non pas une, mais deux RTX 4080. Si la chose nous semblait étrange, le fait que NVIDIA donne le même nom à deux références différentes ne nous surprenait pas plus que ça. En effet, la RTX 3080 existe bien en 10 et 12 Go, avec nombre de Cuda cores différent, configuration mémoire également. Les spécifications ont fuité, même si tout ça reste à confirmer, gardons cela derrière l'oreille le jour où le caméléon lancera sa ou ses bestioles !

Pour les retardataires, il se murmurait qu'une RTX 4080 dotée de 12 Go et une autre de 16 Go étaient dans les rangs. Autant pour celle de 16 Go, le bus 256-bit semblait évident. Pour celle à 12 Go, le bus 192-bit semblait le plus cohérent, mais cela ferait très bizarre de voir une carte du segment haut de gamme destinée a priori à l'UHD avoir un bus mémoire aussi étroit, un peu en contradiction avec le segment.

Finalement, voilà ce que seraient ces deux cartes, et même ces trois cartes car on y inclut la RTX 4090, conditionnel = rien de sûr ni d'acquis (pour les spécialistes de la transformation en fait avéré)

dekoi-onkoz rtx 4090 RTX 4080 16 go RTX 4080 12 go GPU AD102-300 AD103-300 AD104-400 Cuda Cores 16384 9728 7680 Fréquence (MHz) 2520 2505 2610 VRAM/ Bus VRAM (Go/bit) 24 / 384 16 / 256 12 / 192 Vitesse VRAM (Gbps) 21 23 21 Bande Passante (Go/s) 1008 736 504 TGP base/max (W) 450 / 660 340 / 516 285 / 366

Ce que l'on remarque, contrairement aux RTX 3080, c'est que les deux RTX 4080 ne partageraient pas le même GPU. Autre point, la RTX 4080 12 Go conserverait, malgré un bus étriqué, une bande passante correcte, la faute incombant à une mémoire GDDR6X rapide. Mais avec 736 Go/s, la version 16 Go s'approche beaucoup de la RTX 3080 10 Go qui avait un bus 320-bit et 760 Go/s de BP. Les fréquences également sont élevées, du niveau d'AMD avec son 6 nm, comme on l'a vu avec les RX 6x50 ou la RX 6700, qui moulinent autour des 2500 MHz en moyenne. Enfin, les TGP : il y a la version officielle de base, et celle qui peut être tolérée, on peut donc penser que les partenaires joueront justement sur ce TGP Max, et ce d'autant plus que le PCB sera solide et le refroidisseur conséquent.

Avec ces caractéristiques, on peut penser qu'il y aura un gap important entre RTX 4090 et 4080 12 Go, plus de 15 %, soit l'écart entre RTX 3090 et 3080. Ce n'est que pure spéculation, mais ce sera forcément vérifié lors des tests, quand ils seront disponibles, au même rythme que celui des cartes. Mais que ce choix est intrigant quand même, pour un lancement.

