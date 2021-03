Alors que la RX 6700 XT est encore toute fraiche, et vient d'attaquer ses premiers pas, voilà des nouvelles de la RX 6700. Elle n'est bien entendu pas encore officielle, toutefois elle vient d'être leakée et a dévoilé une partie de ses secrets. À l'insu de son plein gré, ou parce que le stagiaire est super maladroit et qu'il ne sait pas qu'il ne faut pas publier trop à l'avance des images des produits, Powercolor a publié rapidos, avant de faire marche arrière, les images de la RX 6700 issues de la nouvelle gamme Fighter.

Certes, personne n'a eu les éléments importants comme les fréquences du GPU, de la VRAM, ou encore le nombre d'unités de calcul (dont une estimation pourrait donner quelque chose comme 36CU soit 2304 SP), mais on a une paire de détails intéressants. Premièrement, la quantité de VRAM est de 6 Go. Deuxièmement, et c'est plus surprenant eu égard au premier élément cité, c'est qu'AMD vise le 1440p avec cette carte. Très étrange puisque lors du lancement de la RX 6700 XT, AMD estimait qu'il ne fallait pas de cartes à moins de 8 Go pour jouer en 1440p. On a vu par le passé que par moments, les 6 Go de la RTX 2060 lui jouaient des tours, alors une RX 6700 ne devrait pas y échapper, à moins que l'Infinity Cache fasse des miracles. Nous verrons cela lors des tests, quand la carte sera annoncée, car pour l'instant elle ne l'est pas ! (Source TPU)