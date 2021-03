On est toujours dans le même registre, celui de la rumeur sortie de nulle part, et nous allons nous en amuser ici. Il y a quelques jours, il semblait que la RTX 3080 Ti se précisait, elle semblait prévue pour la mi-avril. Et cette fois, on sentait bien que c'était la dernière fois qu'on nous la faisait miroiter, elle allait finir par arriver depuis le temps qu'on nous en cause. Pas de bol, elle viendrait d'être repoussée à la mi-mai. Nous voyons ironiquement poindre de la déception spontanément, de voir une carte non annoncée et non programmée repoussée. À ce rythme on l'annoncera encore dans 10 ans. Il faut aussi dire que dans le contexte de pénurie, qui se tramerait jusqu'en 2023 selon certains analystes, on peut se demander quel est le seul intérêt de lancer des produits dont on ne verra pas la couleur, ou que trop peu ?

D'où viendrait la rumeur ? ITHome, et elle correspondrait à un mot intercepté interne au caméléon. Et pour donner du poids, l'Asie serait déjà au courant. Voilà qui nous rassure, mais en fait ça nous en touche une sans faire bouger l'autre, même si nous en faisons un billet. Cela montre la tristesse de la situation, et l'énervement, voire le dégout, qui peuvent naitre de cette conjoncture très défavorable. Autant en 2017 la bulle Nicky avait fini par péter, mais celle-là dure depuis très longtemps et ne semble pas faiblir malgré les quelques baisses éparses. Et impuissant est le mot qui vient en premier à l'esprit, pour tous les joueurs verts ou rouges qui ne peuvent accéder à leur rêve, soit par passion, soit par nécessité (un GPU qui pète).

Nul doute que cette carte arrivera un jour, ou pas, et ça changera quoi ? Rien tant que les revendeurs ne seront pas en mesure de proposer autre chose que de la GT 710 ou la GT 1030, ou de la carte puissante à prix convenable ne virant pas au racket. Si vous suivez notre Neeed, vous avez pu voir récemment des drops réguliers sur les RTX 3060 à 650 €, et elles sont parties en quelque secondes, idem pour les RX 6700 XT à 899 €, sans oublier les RTX 3090 à 2500 € qui sont aussi fugaces que les éclairs de lucidité de notre Guillaume national. Même les plus dégoutés ne peuvent pas se tourner vers les consoles, encore plus en pénurie que nos chers GPU ! Une carte de plus, ou de moins, repoussée ou anticipée, mainstream ou HEDT, tant qu'elle sera absente et hors de prix, il sera compliqué de faire vibrer les passionnés que nous sommes tous à nos niveaux.

Le PCiste avant/après !