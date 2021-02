La RTX 3060 arrivera demain, et on sait que ce sera uniquement des modèles customisés. Est-ce que Nvidia va obliger ses partenaires et les VPC à vendre au MSRP ? Nul ne le sait, même si on espère un premier jet respectant la chose malgré ce contexte sodomite où le gamer est le dernier maillon de la chaine à recevoir un gros truc tout dur où vous savez. Le caméléon a donné les specs il y a une grosse semaine, et il est important de les rappeler : 3584 cuda cores moulinant de 1.32 à 1.78 GHz, 12 gigots de GDDR6 sur bus 192-bit, et le tout pour un TGP de 170 W, soit 10 W de plus que la RTX 2060.

À la manière d'une ASUS Strix RTX 2060 avec ses 3 moulins et son gros ventirad pour un si petit TGP, GIGABYTE prépare la même chose avec la RTX 3060. La version nommée AORUS ELITE a un refroidisseur du même calibre, avec 3 moulins de 80 mm de diamètre avec un dessin spécial des pâles et le moulin du milieu qui tourne dans le sens inverse des deux autres aux extrémités, chaque ventilateur ayant un lubrifiant à base de nano graphène pour allonger sa durée de vie et générer moins de nuisances sonores, le GPU est surmonté d'un radiateur fait de caloducs et d'ailettes d'aluminium, la partie distale est même perforée pour que l'air du 3e ventilo puisse le traverser complètement. Ce type de montage est tout à fait normal depuis la génération Ampere, et c'est donc sans surprise que cette RTX 3060 en bénéficie, comme la RTX 3060 Ti que nous avions testée. Enfin, une backplate à l'arrière rend la chose plus esthétique et rigidifie la structure, mais ne joue aucun rôle direct dans le refroidissement. Enfin, il y a un double BIOS, et une alimentation 8+6 pins.

Pour un tel GPU, ça fait vraiment beaucoup, un peu comme aller à la chasse au lapin avec un char d'assaut, mais nul doute qu'avec un tel cooling, la carte devrait aller loin... dans le temps !