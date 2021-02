Bien que la marque japonaise JVCKenwood soit plutôt connue pour son matériel audio (attention d’ailleurs à vos batteries, les hauts décibels pouvant fortement y nuire), la firme est également pourvoyeuse d’équipements audiovisuels pour rediffuser du contenu au niveau professionnel, et fabrique aussi des systèmes de vidéosurveillance. Avec un spectre d’application aussi large, il n’est pas étonnant de voir la firme s’intéresser à ce qui est à la mode côté nouvelle technologie, à savoir la VR.

Bien que présenté comme un prototype en novembre dernier, le HMD-VS1 propose sur le papier un compromis intéressant. Avec une définition de 5K au moyen d’écrans jumeaux 1 440 p, il n’est pas sans rappeler un certain Pimax, mais la cible ici est toute autre : les professionnels, avec la possibilité de fonctionner en mode réalité augmentée et non réalité virtuelle complète, d’autant plus que l’encombrement du bousin est réduit grâce à l’utilisation de lentilles maisons.

Si la fiche technique fait envie, le prototype manque clairement d’un bon designer...

Au niveau des utilisations, JVC travaille principalement sur le domaine de la simulation de véhicule, sa technologie d’AR permettant une vue directe des éléments réels (cockpit fixe, par exemple), mais il n’est pas exclu que des applications dans la médecine et la construction.

Quel truc ? À combien sur ce HMD-VS1W ? Définition 2 560 x1 440 px par œil @ 60 Hz ou 72 Hz Taille de l'écran 5,5" (LCD) FoV 120 ° horizontal, 45 ° vertical Détections de mouvements SteamVR Connexions DP 2.0, USB 2.0 Masse 530 g hors câble et système d'attache

Alléchant, sur le papier ? Certes, mais le prix final n’est pas encore officiel, et c’est là que réside un des points clefs du succès du casque. D’ici sa sortie officielle en mars, les choses ont encore le temps de bouger : affaire à suivre ! (Source : RoadToVR)

何もわからなかった !