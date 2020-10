Après le "Can it run Crysis ?", voici le "Can it store Crysis ?"

Il y a 13 ans, quand Crysis est arrivé sur la planète gaming PC, la question qui revenait à chaque fois, c'est "est-ce qu'il pourra faire tourner Crysis ?". Évidemment, on parle de la bécane, et beaucoup s'y sont cassé les dents, comme avec Far Cry 3 ans plus tôt. Crytek a ressorti le jeu en version remastérisée, qui fait le même effet, mais en laissant cette fois un petit goût amer dans la bouche. Dans les options de jeu, nous avons observé le preset "Can it run Crysis ?", qui correspond à ce qui se fait de plus violent comme réglage. La réponse est non, la carte qui le fait tourner facilement en UHD et en mode "CIRC ?" n'existe pas. Ceci était fait pour introduire une nouvelle notion.

Sachez qu'une Twitteuse s'est amusée avec une RTX 3090 et Crysis 3. Et elle a créé la question qui parait folle : "Can it store Crysis ?". Il ne vous aura pas échappé que la grosse Ampere a 24 gigots de VRAM, elle s'est donc amusée à utiliser 15 Go de cette carte pour en faire un RAM Disk qui stocke la totalité du jeu. Il restait donc 9 Go pour faire mouliner le jeu, bien assez pour un vieux titre comme Crysis 3. D'ailleurs, GPU-Z a noté 20 Go de VRAM bouffés par l'ensemble de l'installation et de la séance de gameplay. Ça n'accélère pas les images par seconde, par contre les temps de chargements sont ridiculement bas. Une piste à explorer à la manière du DirectStorage de Microsoft ?