Vous trouviez que les 29 cartes MSi enregistrées auprès de l'EEC étaient un sacré lot, alors que penser des 171 qui l'ont été par Palit, produisant aussi celles de Gainward (ce dernier lui appartenant) ? C'est tout simplement énorme. 171, oui, mais elles ne sont quand même pas réunies autour du seul flagship. Premièrement, nous pouvons constater une nouvelle fois que la dénomination RTX 3090 est présente, renforçant encore les présomptions d'utilisation prochaine de cette dernière et ajoutant du crédit à la thèse de VDCZ d'hier.

Ensuite, on retrouve de la RTX 3080, de la RTX 3070 et de la RTX 3060 dans le listing, on couvrirait donc du segment performance jusqu'à l'enthusiast. Si vous avez le courage de mater le détail, nous vous félicitons, en revanche si cette liste interminable, aussi excitante qu'un bon vieux porno bolivien des années 80, vous rebute, nous allons synthétiser la chose. Voici ce que l'on peut différencier en gros, avec une énigmatique lettre subdivisant chaque série.

RTX 3090 : série 3090, 3090T, 3090S et 3090H

RTX 3080 : série 3080, 3080T, 3080S et 3080H

RTX 3070 : série 3070, 3070T, 3070S, 3070H, 3070S0, 3070SS, 3070ST, 3070SH, 3070T0, 3070TS, 3070TT et 3070TH

RTX 3060 : série 3060, 3060T, 3060S, 3060H, 3060S0, 3060SS, 3060ST, 3060SH, 3060T0, 3060TS, 3060TT, 3060TH

Cette lettre détermine-t-elle des sous-divisions (Ti, etc.) de chaque nomenclature, où bien le type de PCB, refroidisseur, quantité de mémoire embarquée ? Impossible de le savoir pour l'heure. On appréciera le choix bizarre/amusant des noms SS (faut-il expliquer pourquoi ?), ST en mémoire de l'Atari 520 STF, TS pour tentative de sui.ide, et TT pour un ban chez HFR. Hormis cette blagounette semi-humour noir, le coeur de meule reste ce mainstream qui devrait pourtant être bien testiboulé. Il se pourrait bien que dans le lot, il y ait des cartes réservées à Palit, et d'autres à Gainward. Bref, ça fourbit ses armes en coulisses, et il devrait pleuvoir de l'Ampere partout, sortez les paratonnerres !