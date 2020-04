no ragotz

Toujours plus de CPU Comet Lake desktop en fuite !

Après les multiples leaks concernant Comet Lake sauce bureau, que ce soit au niveau des flagships ou des versions au TDP réduit, nous pensions bel et bien que la gamme entière avait été dévoilée officieusement. Or, selon la dernière compilation de chez VideoCardz, cela ne serait pas suffisant ! Finalement — et sans les versions T prévues pour des enveloppes thermiques moins encombrantes — nous aurions à faire à pas moins de 16 modèles, soit largement de quoi perdre tout le monde, voyez donc :

Ici, on met tout ce qu’on veut, youhouuuuu COEURS/Threads Fréquence de Base Fréquence turbo sur un cœur Max Turbo 3.0 Turbo sur tous les coeurs Thermal Velocity Boost TDP i9-10900K 10/20 3,7 GHz 5,1 GHz 5,2 GHz 4,8 GHz 5, 3/4, 9 GHz 125 W i9-10900KF 10/20 3,7 GHz 5,1 GHz 5,2 GHz 4,8 GHz 5, 3/4, 9 GHz 125 W i9-10900 10/20 2,8 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz 4,5 GHz 5, 2/4, 6 GHz 65 W i9-10900F 10/20 2,8 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz 4,5 GHz 5, 2/4, 6 GHz 65 W i7-10700K 8/16 3,8 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz 4,7 GHz NA 125 W i7-10700KF 8/16 3,8 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz 4,7 GHz NA 125 W i7-10700 8/16 2,9 GHz 4,7 GHz 4,8 GHz 4,6 GHz NA 65 W i7-10700F 8/16 2,9 GHz 4,7 GHz 4,8 GHz 4,6 GHz NA 65 W i5-10600K 6/12 4,1 GHz 4,8 GHz NA 4,5 GHz NA 125 W i5-10600KF 6/12 4,1 GHz 4,8 GHz NA 4,5 GHz NA 125 W i5-10600 6/12 3,3 GHz 4,8 GHz NA 4,4 GHz NA 65 W i5-10500 6/12 3,1 GHz 4,5 GHz NA 4,2 GHz NA 65 W i5-10400 6/12 2,9 GHz 4,3 GHz NA 4,0 GHz NA 65 W i5-10400F 6/12 2,9 GHz 4,3 GHz NA 4,0 GHz NA 65 W i3-10320 4/8 3,8 GHz 4,6 GHz NA 4,4 GHz NA 65 W i3-10300 4/8 3,7 GHz 4,4 GHz NA 4,2 GHz NA 65 W i3-10100 4/8 3,6 GHz 4,3 GHz NA 4,1 GHz NA 65 W

Nous retrouvons ainsi toute la sauce habituelle des rumeurs précédentes : TDP de 125 W pour les versions K au coefficient multiplicateur débloqué pour les clockers chiffre qui sonne comme un écho aux 135 W de l’i9-10980HK mobile, 10 cœurs maximums pour la série i9, 8 pour les i7, 6 pour les i5 et 4 pour les i3, tous bénéficiant de l’hyperthreading. Rappelons que ces chiffres ne sont pour le moment que des rumeurs de comptoir, et qu’il ne faut pas les prendre pour acquis, des changement de dernière minutes pouvant toujours avoir lieu, si tant est que les sources de ces leaks soient correctement informées !

Pour une fois, la dénomination reflèterait une réelle caractéristique technique, pas si mal ! Comme toujours, par contre, cette inondation de références n’est pas vraiment à notre goût, induisant une segmentation risque de perdre le néophyte tout en frustrant l’utilisateur confirmé. Quel intérêt entre un i5-10600, i5-10500 et un i5-10400 séparés de seulement 200 MHz (300 MHz en boost) ?

Ce n’est pas tout, car la présentation officielle des processeurs aurait également fui, pour vos yeux les plus attentifs :

Pas de quoi casser trois pattes à AMD sur le papier, mais une tarification agressive pourrait permettre de conserver une partie des parts de marchés en attendant les réelles innovations, espérons-le pour la génération suivante. Tarification que nous n’avons bien évidemment pas en notre possession, mais il se murmurerait que le lancement officiel arriverait le 30 avril et, avec lui, tous les tests qui l’accompagnent. En attendant circulez restez chez vous, il n’y a rien de plus à voir ! (Source : VideoCardz)