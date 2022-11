En marge de leur article sur les résultats de NVIDIA, Heise.de a affirmé que la prochaine génération de GPU (après les GTX 20xx Volta ?) sera connue sous le nom d'Ampère (GTX 30xx ?), a priori en l'honneur du célèbre physicien français du 18ème siècle, André-Marie Ampère.

Ça colle avec le thème, seulement voilà, cette info n'est pas fondée sur grand-chose pour le moment (pincettes + moufles, svp) si ce n'est que plus d'informations pourraient filtrer lors du GTC 2018 en mars (et sûrement avant, au fur et à mesure que la date se rapproche). S'agira-t-il du 10nm, 7nm... nous verrons bien. Bon, si en attendant on pouvait plutôt avoir de vraies infos quant à l'arrivée des prochaines Geforce , ça serait pas mal aussi. Vivement l'année prochaine !

André-Marie Ampère, un fanboy NVIDIA avant l'heure ?