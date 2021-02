Après quelques mois de développement, 98 litres de café, 12 crashs de SQL, et 40 brainstormings de folie, la nouvelle version du Comptoir de l'Info est en ligne ! Une nouvelle interface est bien sur de la partie, plus légère et totalement revue pour gagner en accessibilité, avec un menu unique situé sur la tranche du site où l'ensemble des fonctionnalités de CDI sont accessibles et à portée de clic : ainsi la navigation, la recherche, les options, les filtres, les flux persos, et les tags se retrouvent dans une seule et même zone radicalement différente du premier opus du site.

Mais la vraie nouveauté, c'est l'ouverture du site à d'autres univers que celui des geeks : sport, actualité généraliste, actualité économique. Autant d'univers du site qui vont s'étoffer au fil des semaines qui arrivent. Ces différents univers sont d'ailleurs accessibles par des sous domaines, vous donnant un accès direct en fonction de vos préférences de consultation : hitech.comptoir-info.com, sport.comptoir-info.com, eco.comptoir-info.com & monde.comptoir-info.com.

C'est aussi l'occasion d'inaugurer un nouveau logo, toujours dans un esprit d'ouverture et de polyvalence des Comptoirs, qui pourra vous donner une idée de la prochaine version de CDH actuellement en cours de développement !

Le nouveau menuuuuuu

Pour ceux qui ne connaissent pas encore, le Comptoir de l'Info, il s'agit d'un puissant agrégateur d'actualités, qui se démarque de la concurrence en proposant des fonctionnalités innovantes, inédites, et indispensables (it's a révolution !) :

Vous voulez tout savoir sur votre marque préférée ? Ajoutez un tag sur le mot clé de votre choix, et CDI vous enverra un mail dans la minute où l'info sera publiée dans la presse sur internet.

Vous revenez d'une semaine de vacances offline ? De retour sur CDI, vous reviendrez exactement là où vous vous étiez arrêtés !

Vous êtes un newsôvore ? Suivez en quasi temps réel les actualités quelles que soient leurs provenances.

Les 88 sites que nous avons référencés ne vous suffisent pas ? Ajoutez les flux RSS/Atom de vos sites préférés.

...ou au contraire... sont trop nombreux ? Désactivez les sites qui vous gonflent menu menu !

Vous ne pouvez supporter la vue de certains mots... blacklistez les ! et vous ne serez plus importunés.

Il y a un an, vous aviez lu une info insolite, et impossible de la retrouver... CDI vous aidera à le retrouver en vous proposant des options de recherche avancées.

Vous n'avez pas beaucoup de temps, mais voulez rester informé ? CDI sélectionne pour vous les news les plus importantes.

Vous êtes au boulot, tombez sur une info ou un driver que vous voulez relire / retélécharger à tête reposée ? D'un clic, programmez l'envoi d'un email à 18h pour vous le rappeler !

Ça, c'était pour les actus, il y a également le référencement de l'ensemble des petites annonces des forums francophones, qui vous permettra de vous y retrouver dans le marché de l'occaz. Vous pourrez alors dénicher la bonne affaire au bon moment (en ajoutant une notification par email instantané sur un mot clé par exemple...), et d'autres encore.

Comme d'habitude, CDI est un service gratuit, et à ce titre accueille désormais de la publicité en son sein, sur 3 formats non intrusifs exactement comme sur le Comptoir du Hardware. Pas de liens contextuels au sein de contenus, pas de pub qui joue de la trompette, pas de slides pénibles, pas d'appel aux dons, pas de CB à sortir : si elle a évidemment des emplacements clé, la publicité ne gène jamais la consultation et s'avère indispensable pour nous permettre de maintenir et d'améliorer les services que nous vous proposons. Aussi nous vous demandons comme toujours de nous supporter en n'utilisant pas de bloqueurs de publicité voire en contribuant activement !

Les stats au coeur de CDI

Les forums vous sont ouverts pour tous les retours de bugs, et nous remerçions au passage les 201 bêta testeurs qui ont utilisé la mouture alpha du site durant le dernier mois, et plus particulièrement aIn, Baelg, Begood, Christophe T., cortana04, ddzev, fox960m, Geo, Gnolo, Helios, Jay_rom, jnq, kaxxymo, krajlevic, Krom!, looping, mum1989, P0ng, selujuntu, swinn, TeHell, ter1430, Tohrnoriac, tommaso, tomtom, Vincent M., Wolfware, Zebwest, Zelos et bien sur Toto qui a régulièrement fait des apparitions remarquées sur le site !

MAJ 28/10 : une version mobile du site est désormais disponible, pour consulter CDI sur vos smartphones, tablettes ou autres : http://m.comptoir-info.com, pour vous servir !

Par ici Charly !

Et par là pour la version mobile !