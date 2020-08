Le boîtier est un élément important dans une configuration et il serait dommage de le négliger. Que cela soit pour ses performances thermiques ou bien son look, ce composant est un des seuls à proposer un choix réellement subjectif. Il exprime votre personnalité à travers votre PC - on se sent artiste - et épate souvent la galerie quand vous postez votre énième config sur Discord - ne niez pas, on le sait ! Fractal Design est donc un des noms bien ancrés dans bon nombre de crânes et synonyme de qualité - pas toujours dans la réalité malheureusement - au service de la sobriété. Le Meshify a rencontré un certain succès auprès du public, tant par sa façade mesh assez stylisée que par son format assez compact. Eh bien, sachez qu'une version en collaboration avec Asrock vient d'arriver, avec un joli skin collé tout beau - ou pas - tout propre.

Pour rappel, ce Meshify C TG de chez Fractal est une évolution, avec un panneau en verre trempé, du Meshify C - que nous avions testé, oui, oui - un modèle avec de bonnes finitions et des performances de refroidissement de premier ordre. Alors c'est quoi le programme ? Eh bien, on reprend le même et on y ajoute de la couleur ! Le verre trempé a le droit à son design de griffure blanc/noir/rouge et le top n'est pas épargné avec un filtre anti-poussière totalement rouge (variable selon modèle). La plaque arrière utilise le même design que le verre trempé, toujours dans l'esprit de la série Phantom. À côté des connectiques avant, la phrase "Fast Mysterious Unbeatable" est présente, slogan pour la gamme gaming de chez Asrock.

Pour mettre la main sur cette nouvelle édition, il faudra débourser probablement le même tarif que pour la version classique, c'est-à-dire une fourchette entre 90 et 110 euros chez les revendeurs. En face, vous pourrez trouver le Lian Li LANCOOL 205 ou bien le assez réputé Phanteks Eclipse P400. De nombreuses références sont disponibles dans cette tranche de prix, vous avez donc le choix de méditer cet achat de skin Asrock.