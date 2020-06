La sortie de Z490 ne s'est pas faite dans la joie et la bonne humeur, en partie à cause d'une dixième génération de chez Intel qui n'évolue que très peu et aussi à cause de la montée en tarif des cartes mères, qui deviennent très vite surdimensionnées. Et à ce jeu MSI n'a pas fait dans la dentelle, en proposant des cartes mères monstrueuses comme la MEG Z490 Godlike que nous avons testée, qui ont pour but d'exploiter au maximum le monstre à 10 cœurs de chez Intel. Mais le fabricant n'avait pas encore montré de modèle refroidi à l'eau, contrairement aux petits copains. À partir de maintenant c'est chose faite, puisque le fabricant sort un modèle watercooled abordable dans la série MPG : la MPG Z490 Carbon EK-X, qui s'appuie sur la collaboration avec EK Waterblocks pour réaliser le système de refroidissement liquide.

Le bloc utilisé est donc une version intégrale, qui recouvre le CPU et les étages d'alimentation, ce qui garantit un refroidissement optimal de l'ensemble. L'alimentation se base sur 12 phases pour le CPU et qui sont calibrées pour tenir 60 A en théorie par VRM, ce qui devrait être largement suffisant pour tenir des monstres comme le Core i9-10900K. Sur le reste, la carte est exactement le même modèle que la MPG Z490 Gaming Carbon Wi-Fi, que ce soit sur le design ou les caractéristiques techniques qui avaient déjà été présentées par le passé. Cela fait donc une carte mère plus équilibrée dans la jungle des modèles mouillés, là où les autres fabricants réservent ce traitement à des cartes dépassant des fois le SMIC français. La carte est annoncée sur la boutique d'EKWB pour une sortie le 22 juin au tarif actuel de 453 €, un investissement qui reste correct lorsque l'on voit que la version "classique" vaut 300 €sur nos étals.