ViewSonic avait débuté son adoption du rétroéclairage Mini-LED en janvier 2021 avec l'Elite XG321UG (mais qui n'est toutefois arrivée sur le marché qu'au début de 2022), la technologie continue aujourd'hui sa progression dans le catalogue du fabricant avec l'annonce de l'Elite XG341C-2K ! Comme le nom l'indique, on se trouve cette fois-ci en présence d'un écran de 34 pouces et comme c'est généralement le cas pour cette diagonale, il est au format ultrawide avec la définition UWQHD ordinaire, et le tout est légèrement incurvé histoire de compenser un peu sa relative grande taille. On ne sait pas encore d'où provient la dalle, mais compte tenu du fait qu'il n'est pas question ici de Nano IPS (LG) ou de Quantum Dots (Samsung), on peut raisonnablement écarter une origine coréenne. Peut-être AUO ? Bon, sinon jusque là, rien de bien transcendant.

Pas de doute, c'est bien un écran !

Et avec quelques LED RGB à l'arrière, on sait que c'est définitivement un écran pour les joueurs !

Heureusement, ViewSonic a donné à son XG341C-2K une poignée de caractéristiques qui valent assurément le détour. La première des trois spécifications star de l'écran est sa dalle VA rétroéclairée avec 1152 Mini-LED. Celles-ci lui permettront de proposer un HDR théoriquement digne de ce nom et une gestion précise de l'éclairage, et justement, le XG341C-2K a été décoré de la plus haute certification DisplayHDR de chez VESA, ce qui implique au passage aussi un tas d'autres choses en matière de couleur et de luminance. Pour finir, le moniteur est en principe capable de fonctionner à 200 Hz, mais comme il s'agit d'un overclocking, rien n'est évidemment garanti. À défaut, il faudra se contenter de 165 Hz, ce qui est déjà pas trop mal, sans oublier que le FreeSync Premium Pro sera là pour supporter le tout. Point bonus, le XG341C-2K possède deux prises HMDI 2.1 et un bon paquet de prises USB, ainsi que d'autres petits atouts pouvant être appréciés par les joueurs.

ViewSonic n'a pas encore partagé le prix de l'engin. Sauf surprise, attendons-nous tout de même à une proposition relativement élevée. La disponibilité non plus n'est pas connue, espérons que la gestation sera moins longue qu'avec le XG321UG.