Depuis l'apparition du connecteur PCIe-Express 16 pins 12VHPWR le doute n'est plus permis, les plus gros GPU de demain vont consommer comme jamais, un fait que même AMD a admis et les rumeurs à propos de Lovelace chez NVIDIA vont également très largement en ce sens. Est-ce que cela veut dire qu'il va falloir passer par la case achat d'alimentation ? Pour ceux qui voudront profiter de la nouvelle norme ATX 3.0 et d'une alimentation PCIe 5.0 native (heureusement, le 12VHPWR est rétrocompatible), la réponse est oui. De même, évidemment, pour ceux qui avaient préféré rester raisonnables et ne pas surestimer leurs besoins du moment.

Il faut de toute évidence s'attendre à une vague de renouvellement sur ce segment, certains fabricants comme ASUS ont d'ailleurs déjà commencé. On sait que MSI aussi sera parmi les premiers sur le coup, le fabricant en parle depuis plusieurs mois, souhaitant certainement se saisir de l'occasion de ces nouveautés importantes pour se démarquer, alors que cela ne fait que deux ans qu'il est actif dans ce domaine précis.

La fuite du jour nous apprend l'existence d'au moins deux modèles en préparation chez MSI et pas des moindres : l'AI1300P (1300 W) et l'AI1000P (1000 W). Elles respecteront le nouveau standard ATX 3.0 et posséderont la nouvelle prise 16 pins 12VHPWR permettant de livrer jusqu'à 600 W de jus à la carte graphique. Comme l'impose l'ATX 3.0, ces alimentations seront capables de gérer des excursions de puissance - qui se produisent typiquement sur un intervalle de 1 à 10 millisecondes et sont donc très brèves, mais peuvent déclencher la protection contre les surcharges sur certaines alimentations - de deux fois la capacité nominale de l'alimentation (soit 2600 W pour le modèle 1300, 2000 W pour le modèle 1000 W). De même, ces modèles pourront aussi spécifiquement soutenir des excursions de puissance de trois fois la puissance du connecteur 16 pins, soit 3 x 600 W ! Autrement dit, ces modèles ne devraient avoir aucun problème à gérer les plus gros GPU de demain.

Accessoirement, MSI semble aussi avoir prévu la possibilité de monitorer plusieurs aspects de l'alimentation en temps réel - les différents rails, l'efficacité, la vitesse du ventilateur, la température, etc. - via un logiciel et une connexion USB 2.0 interne. Ce genre de fonctionnalité n'est évidemment pas inédite, on peut la trouver notamment aussi chez Corsair. Pas indispensable, mais ça devrait faire plaisir aux accros du monitoring, bien que la précision ne soit pas toujours au rendez-vous.

On ne sait pas quand MSI introduira ces nouveaux modèles ni les prix qui leur seront applicables. Étant donné les caractéristiques et les différentes évolutions, on peut néanmoins s'attendre à des prix plus élevés que la moyenne pour des exemplaires existants de même puissance. L'autre question très importante est de savoir qui sera l'OEM fabricant de ces modèles pour MSI, un point qui aura également son importance. (Source)