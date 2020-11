Cette année 2020 aura vu certes l'apparition de nouvelles alimentations 80PLUS dorée et en platine, toutefois les gammes bronzées n'ont pas dit le dernier mot, cherchant à ravir les utilisateurs les moins fortunés. Cependant attention, ces certifications ne s'appliquent que sur le rendement, et certaines alimentations Bronze seront plus solide et rentables que des modèles Gold, en fournissant une électronique plus avancée, comme les Be quiet! System Power 9 ou les Thermaltake Smart B2. Et à côté, d'autres fabricants sont moins bien calés sur le marché, comme EVGA avec ses modèles B5, au tarif complètement à côté de la plaque pour ce type d'alimentation. Et bien le fabricant corrige en partie le tir avec sa nouvelle gamme BP, comprenant 4 modèles : 710 W, 610 W, 510 W et 460 W.

À côté des choix de puissance légèrement étonnants, le fabricant ne donne que très peu d'informations sur les caractéristiques techniques et la construction de ses alimentations, si ce n'est que la ventilation qui est basée sur un ventilateur de 115 mm. Et ce sera tout, ce qui soulève pas mal de questions, comme l'influence de la réduction de la taille sur la qualité du PCB, quels composants ont été mis, ou tout simplement comment est fait la transformation ?

Rien, il faudra se contenter d'un discours marketing vous expliquant simplement les avantages d'une alimentation à bas cout, et faire l'expérience par vous-même. Et vu les tarifs annoncés en £ US sur le site officiel - qui sont souvent convertis à l'unité en euros -, on aurait aimé un petit plus derrière, comme une garantie rallongée (uniquement de 3 ans actuellement) ou un système semi-modulaire, comme sur les smart B2 qui sont dans les mêmes tarifs. Car la promesse du rendement semble intéressante sur le papier, mais l'alimentation n'a pas réussi à décrocher l'or pour autant on dirait...