L'elite des ventilateurs ?



Vous le savez sans doute depuis quelques semaines déjà, puisque Corsair à mis à jour son catalogue de ventilateurs en introduisant les AF120 et 140 Elite. Cette nouvelle série fait l'impasse sur le RGB, ne propose pas de couleurs excentriques et suit la ligne tracée par d'autres produits de la marque, comme les boîtiers de la gamme iCUE que nous avons pu tester ces dernières années (ici les 4000D et 4000X, là les 5000D et 5000X RGB, et là le 5000T). On s'attend donc à un design travaillé, un look minimaliste et à des performances de premier rang. Allons vérifier cela ensemble.