Glorious PC Gaming race MODEL D, vraiment glorious ?

La majorité d’entre nous est probablement plus ou moins familière avec « PC Gaming Master Race », l’une des (trop) nombreuses sous-cultures du Net, qui vante ici la supériorité à raison des joueurs PC sur tous les autres ! Flairant bon le marketing facile, c’est un concept largement repris et exploité au fil des années par des marques comme Corsair, NVIDIA, AMD ou NZXT, et bien sûr notre intéressé du jour : Glorious PC Gaming Race. Ce dernier, niant toutefois toute relation intime avec la communauté PCGMR de Reddit, est né en 2014 avec pour ambition d’offrir du matos périphérique hautement performant et de qualité pour nos PC, tout en restant abordable — un combo parfois difficile dans le milieu fourre-tout du gaming.

Avec un catalogue comprenant déjà une multitude d’accessoires pour le confort des joueurs et un clavier personnalisable, Glorious a récemment introduit un troisième mulot pour sa gamme de souris « Model ». Construite sur les bases de la Model O(-), Glorious nous explique que la Model D est le résultat de toute l’expérience acquise avec la première, avec un cadre encore plus ergonomique, un poids plume, mais aussi de qualité et à un prix abordable. Sortie d’un moule un peu différent, potentiellement toujours incompatible avec le public sujet à la trypophobie du fait d’une grande surface géométriquement trouée, que nous apporte vraiment la Model D et comment fera-t-elle sa place dans l’océan des périphériques gaming, déjà remplis de nombreux prédateurs ?