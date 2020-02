Écrit par Thierry C. | 15 Février 2020

Trois disques durs 3,5" en plus !

Voici un produit qui s'adresse aux utilisateurs qui manipulent beaucoup de données, sur plusieurs disques durs et sur plusieurs machines. Le flexiDOCK MB830SP-B est une station d'accueil qui prend place dans deux baies 5.25" et qui permet d'ajouter trois emplacements 3,5" externes à votre machine. Deux contraintes nous apparaissent déjà à ce stade : il faut avoir deux baies 5.25" vacantes sur votre boîtier et posséder suffisamment de ports SATA sur votre carte-mère. Une fois ces deux conditions remplies, vous vous retrouverez avec trois emplacements de stockage supplémentaires, qui sont disponibles depuis l'extérieur de votre boîtier. Allons voir comment ça fonctionne.