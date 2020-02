On ne sait pas quand il sortira, les rumeurs disaient avril mais rien n'a filtré. Néanmoins, on en voit passer un peu top au sujet de Comet Lake-S, ce qui nous fait dire qu'on ne doit pas être bien loin. Après avoir été détectés via des logiciels et leakés sur twitter par Tum Apisak et Rogame, c'est XFastest qui cette fois vend la mèche. C'est une version Confidential Intel, donc pas taguée comme les versions commerciales.

Mais en retournant le processeur, on peut voir qu'il y a plus de pins, surtout dans les zones où il n'y en avait pas sur LGA1151, mais cela ne modifie bien entendu pas la taille du CPU ni du socket, hormis le fait qu'il est LGA1200 donc 1200 broches. En poussant les murs et le canapé, le géant bleu a réussi à incruster 49 broches de plus. On voit également que les CMS n'ont pas la même position, preuve que ce sont deux CPU bien différents.

De l'autre côté, on a également Taobao, le frère de coeur d'Esteban et Zilla, qui a publié des photos de CPU Comet Lake-S, ainsi que quelques captures CPU-Z du 10600 (6c/12t 12Mo L3), du 10900 (10c/20t, 20Mo de L3). On voit que la dernière version de CPU-Z, alias la 1.91 ne reconnait pas encore ces puces de manière complète. Ça ne devrait plus tarder quand même !