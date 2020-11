Kioxia — ex-Toshiba Memory depuis son changement de main, pour ceux qui auraient hiberné jusqu'ici (vous pouvez d'ailleurs aller vous recoucher, on est toujours en 2020) — a récemment annoncé ses premiers SSD PCIe 4.0 grand public, la famille XG7. Ce ne sont pas les premiers SSD PCIe 4.0 de la marque, qui avait annoncé ses premiers supports de stockage compatibles avec la dernière norme du PCI-SIG en février dernier, avec de gros débits et des capacités jusqu'à 30 To pour les pros.

Rien de tout ça aujourd'hui pour le segment mainstream, mais tout de même avec un doublement de la vitesse de lecture séquentielle et + 60 % pour l'écriture séquentielle annoncés par rapport à l'ancienne série XG6, merci le PCIe 4.0 et le nouveau contrôleur maison. Le problème, c'est que Kioxia n'a pas donné de chiffres clairs et précis, mais en se basant sur les spécifications des SSD XG6, on pourrait s'attendre à 6,3 Go/s en lecture et 4,6 Go/s en écriture. Certes, c'est modeste par rapport aux SSD « client » les plus performants déjà en circulation, mais cette série se destine essentiellement aux OEM et c'est donc une belle progression pour ce segment. Kioxia proposera des XG7 de 256 Go à 1 To, et les variantes supérieures XG7-P avec des capacités de 2 To et 4 To — ce qui en ferait apparemment la première gamme de SSD NVMe mainstream à propose un tel plafond de capacité de stockage pour le marché OEM. Certains regretteront toutefois peut-être que Kioxia n'ait pas poussé jusqu'à 8 To, histoire de donner un p'tit coup de pouce à cette capacité qui peine encore à se démocratiser.

Outre l'absence d'une fiche technique, Kioxia n'a pas spécifié non plus ce qu'on y trouvera comme NAND BiCS, mais on pourrait imaginer qu'il s'agisse de NAND TLC BiCS5, développée conjointement avec Western Digital et dont les premiers SSD l'exploitant sont justement prévus vers la fin de cette année. Par contre, on sait que Kioxia a intégré le support du NVMe 1.4 et des chiffrements TCG Opal et TCG Pyrite. La gamme entière XG7(-P) commencera à apparaître dans les machines des assembleurs/OEM courant 2021, mais comme aucun exemplaire de SSD ne sera apparemment envoyé aux testeurs cette fois-ci (contrairement aux XG6), il faudra attendre que les premières machines arrivent dans le commerce pour en connaître les vraies performances. (Source : Kioxia, Anandtech)