Philips a donné les détails officiels de son nouvel écran 498P9. C'est un 48 pouces au format 32/9, avec une dalle VA courbe à 1800R. Sa définition peu courante de 5120x1440 permet d'afficher autant que deux moniteurs 27" WQHD, de quoi être bien confortable pour tous ceux qui bossent. Le contraste est de 3000:1, la luminosité est à 450cd/m², il est Adaptive Sync à 70 Hz. Il couvre 103% du signal NTSC, 121% du sRGB, 91% du Adobe RGB. Il sera disponible courant août pour 899€.

Il n'est pas sans rappeler son grand frère le 499P9 dont on vous avait touché quelques mots en janvier 2019. À vrai dire ils ont exactement le même look, et même les mêmes caractéristiques, ce sont des quasi-clones. Pourquoi quasi ? Parce que le 499P9 est orienté pro, et à ce titre il couvre en plus 99.67% du BT709 et 94.62% du DCI-P3, ce que ne peut prétendre le nouveau 498P9. Ceci par ailleurs suffirait à expliquer le différentiel de prix, qui n'est pas anodin, de l'ordre d'une centaine d'euros.

En revanche, si vous comptez jouer, oubliez la LFC avec ses 70 Hz, aussi il faudra une carte bien puissante pour animer les 7 372 800 pixels, soit pas bien loin derrière les 8 294 400 pixels de l'UHD. Pour l'instant seule la RTX 2080 Ti permet de mouliner à ce niveau, en attendant une ouverture de marché démoniaque cette année !