Il s'agit d'un idée qui aura mis du temps à apparaitre pour une grande majorité des développeurs, puisque le fait d'utiliser DirectX 12 pour faire revivre les jeux basés sur un moteur Direct3D 9 date d'il y a un an et demi environ. à l'époque, cela ne semblait pas être une urgence, mais plutôt un moyen pour rendre à nouveau exploitable des jeux qui ne pouvaient plus être exécutés sur les PC modernes, puisque les GPU finissent par ne plus prendre en charge l'une des versions phares de l'API de Microsoft. Et pourtant, ce ne sont pas les jeux qui manquent qui sont sur cette version, et certains titres restent toujours célèbres, comme Skyrim premier du nom ou Borderlands 2.

Donc après un "oubli" de plusieurs mois, les développeurs de chez Microsoft corrigent le tir en proposant une première version open source du code permettant d'embarquer les assets Direct3D 9 au sein de Direct 12, ce qui permettrait de faire tourner des vieux jeux avec le moins de bugs que possible. En effet, l'éditeur argumente sur le fait que passer sur Github le code de cette couche de transition permettra de mieux corriger des bugs peu connus, ce qui pourrait être utile pour des jeux moins connus ou qui ont été oubliés. Un progrès intéressant, montrant un peu d'ouverture de la part de Microsoft sur ses outils maisons. (source : blog de DirectX)