Même si c'est en décembre qu'AMD a publié ses pilotes du jour, ils ont été élaborés en novembre, expliquant la nomenclature. Ils apportent principalement 2 choses. La première, c'est le support optimisé pour la surprise Immortals Fenyx Rising. La seconde, c'est l'ajout d'instructions pour Vulkan permettant la gestion du Ray Tracing sur les Radeon qui en sont capables. Comme son meilleur ennemi vert, AMD a donc mis au point ses propres extensions, puisque c'est le mode "ouvert" de développement choisi pour Vulkan, qui pourrait se développer plus et être plus adopté, c'est à souhaiter !

Il y a également des choses corrigées, comme des baisses de performances aperçues sur Watch Dogs Legion et Dirt 5 avec les RX 6000, ou sur Godfall sur les cartes RDNA, et Polaris 400/500. Crysis Remastered pouvait également afficher des images corrompues et des personnages tronqués avec les RX 6800, c'est corrigé, le bug était identique sur Red Dead Redemption 2 en 1080p avec les mêmes cartes RDNA2. Total War Saga Troy et WoW Shadowlands pouvaient crasher, on rajoutera que Shadowlands en DX12 sous Windows 7 était touché également. Enfin, l'activation du Ray Tracing dans le dernier Call of Duty entrainait des crashes intermittents. Tout ceci n'est plus qu'un souvenir !