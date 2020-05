La prochaine version majeure de Windows 10 devrait bientôt sortir, mais au-delà des nouveautés fonctionnelles, certains changements devraient opérer sur le système d'exploitation fétiche de Microsoft. Certains points pourraient être revus, comme la télémétrie ou certains paramètres, mais aussi le support sur le long terme des différentes variantes de l'OS. Et c'est sur ce sujet que la Raymonde a commencé à faire un peu de tri, en supprimant la vente de clés OEM de Windows 10 en version 32 bits pour les assembleurs.

Il faut rappeler que le support du 32 bits n'a de nos jours que très peu d'utilité, à part de fournir des versions de Windows compatibles sur certains petits ou vieux CPU, et à pour avantage de nécessiter moins de RAM et d'espace disque. Mais son intérêt est devenu très limité, d'une part parce que la quasi-totalité des CPU x86 présents sur le marché est en 64 bits, d'autre part parce que des versions allégées de Windows fonctionnant soit en x86 soit en ARM existent ou vont exister. À part quelques cas précis, l'intérêt de poursuivre la vente à partir de la version 2004 devient inutile donc pour le déploiement en masse.

Cependant, il faut nuancer la chose pour le moment. En effet, cela ne s'applique que pour les machines pré assemblées, si vous avez besoin d'une licence 32 bits, celle-ci sera toujours disponible dans la version boîte de l'OS. D'autre part, cela ne signifie pas la mort du support non plus, qui est maintenu pour l'instant sur cette version. Mais cela pourrait signifier qu'à terme Microsoft cherchera à se débarrasser définitivement d'un des plus vieux jeu d'instruction qu'il a utilisé. Les spécifications minimales requises ont évolué aussi, en passant de 10 ou 20 Go d'espace disque à 32 Go. (source : NeoWin)

