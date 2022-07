Pour faire du montage vidéo, il faut du matos d'une part et du bon soft d'autre part. David avait essayé d'immortaliser le dépucelage de Florian il y a quelques années, mais l'informatique n'avait pas la puissance d'aujourd'hui, on se rend compte que la cops de Flo a des reflets plastiques, à moins que.. nonnnnnnnnn c'était une poupée ! THFR vous propose donc une première approche du montage, qui est plutôt un guide pour vous aider à choisir, et pas un fight entre plateformes Apple ou Windows, ou Adobe vs tartanpion. Le but est de vous conseiller selon deux critères.

Après avoir énuméré les requis matériels pour se lancer dans ce genre de tâches, sans péter dans du matos pro, notre confrère vous propose selon votre niveau de compétences des solutions gratuites et déjà bien utiles, et d'autres payantes en gardant à l'esprit de ne pas claquer plus de 100€ dans un logiciel de montage payant. Ce n'est donc pas un tuto de chaque logiciel, mais comme déjà dit, mais un guide abordable et simplifié, qui sera sûrement amené à évoluer dans le temps.

Celle là c'était la sextape de Florian, autre temps, autres logiciels !