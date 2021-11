Modulaire mon cher Watson !

On vous le dit tout de suite, il n'y a aucun lien entre ces ventilateurs et Sherlock Holmes. Ils ne sont ni Anglais ni détectives, mais nous viennent de Taïwan et plus précisément de chez Lian Li. Les UNI FAN sont des ventilateurs premium, stackable pour limiter le câblage inutile et en mettre plein la vue avec leurs effets colorés. Parce que oui, ces ventilateurs sont aRGB. Il existe deux versions, les SL120 de 120 mm et les SL 140 de 140 mm (logique...). Nous avons reçu un duo de 140 mm pour voir comment marchent ces petites merveilles, parce qu'ils sont beaux en plus de ça !