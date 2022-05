Thermalright aime le format low profile pour ses ventirads. Il a déjà usiné, par le passé, des AXP100 et AXP200, dans toutes les couleurs, en cuivre, en aluminium nickelé, avec et sans élan, bref y a de quoi faire. Vous avez noté que dans la nomenclature depuis quelques mois, le nombre indique la taille du ventilateur, sa diagonale exprimée en mm. Si l'AXP200 déroge à la règle (c'était le premier), tous les autres la respectent : l'AXP100 et l'AXP120. Ce dernier a même introduit une nouvelle donnée, la hauteur de l'ensemble. Son vrai nom est l'AXP120-X67, car mesurant 67 mm de hauteur. À la lumière de ces explications, vous allez de suite savoir le placement du bébé du jour.

L'AXP90-X53 est articulé autour d'un moulin de 90 mm de diamètre, et mesure 53 mm de hauteur. Celui-ci devrait donc rentrer plus facilement sur des cartes maman dont les composants ou radiateurs sont gênants avec les modèles plus gros. Il possède 4 caloducs de 6 mm, il y a 54 ailettes d'aluminium, l'engin est dense et compact avec ses 540 g. Le moulin 4 pins pédale jusqu'à 2700 TPM pour 42.58 CFM et 22.4 dBA. Et à la manière d'un Chromax chez Noctua, il est entièrement noir.

La compatibilité est assurée pour les puces AM4, LGA1200 et LGA1700, mais le prix n'a pas été communiqué. Il y a fort à parier qu'il sera urticant !