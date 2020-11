En début d'année, NZTX a lancé ses nouvelles gammes d'AIO, les séries X-3 et Z-3. Ils ne vous sont pas inconnus puisque nous en avions testé 3 dans un zouli article fait maison, c'est de l'artisanal ma bonne dame ! Afin de comprendre la suite, il faut rappeler certaines choses à leur sujet. Les séries 63 sont des AIO de 280, les séries 73 sont les plus grosses avec 360 mm. Enfin, il existe le X53, qui est un engin de 240. Ensuite, les X sont dits classiques avec un top de pompe à effet infini, les Z incorporent un écran LCD de 2.36" qui peut afficher, via l'utilitaire CAM, des infos telles que les températures du CPU, etc. Comme vous le voyez, il manque donc le Z53. Il manquait serait plus juste désormais.

Après tout ce temps, la firme lance donc ce Z53, qui bénéficiera des avantages de la série Z dont la personnalisation du top, mais avec des dimensions plus compatibles dirons-nous avec des boitiers plus exigus, soit 275 mm (240 + 35). Avec une épaisseur de 30 mm, il devrait rentrer partout parce que c'est l'épaisseur standard, ventilateurs inclus. Il a 40 cm de tubes, et les moulins sont des AER P120 (500/2000 TPM, 18.28/73.11 CFM, 21/36 dBA) garantis 6 ans. Finalement, le seul inconvénient de cette série Z, c'est le tarif. C'était déjà le cas avec le Z73 vendu 279.99€, avec le Z63 à 249.99€, le Z53 fait peu mieux avec 229.99€. Certes la garantie complète est de 6 ans (ce qui couvre l'usure de la pompe et les fuites, mais c'est compliqué de se positionner face à la concurrence.