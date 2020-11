Le champion 2020 du report reste sans contestation possible Cyberpunk 2077. Il est prévu pour être la référence du genre monde ouvert dans un univers cyber et punk qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Toutefois, la réalisation devrait être à la hauteur des attentes, bien aidée par du matos lancé récemment (mais pas franchement disponible) qui déploie une puissance colossale. Il faudra très certainement une machine de dingo pour le faire tourner dans des presets très hauts, et encore plus si on veut activer le Ray Tracing (qui sera sauvé en partie par le DLSS chez Nvidia, chez AMD nous saurons plus tard quand la technologie sera activée). On espère que l'intégration sera du niveau de Control, qui n'est pas loin d'être la meilleure vitrine de cette méthode hybride.

Pour faire patienter, CD Projekt Red a diffusé une vidéo de gameplay officielle. Par gameplay, si on entend le moment où on joue le personnage principal, il faut avouer qu'elles sont peu nombreuses les séquences où c'est réellement le cas. En revanche, vous allez être abreuvés de cinématiques, certes faites avec le moteur du jeu, mais permettant d'avoir un regard assez précis de ce qui nous attend. La hype monte, et c'est bien normal eu égard à la réputation du studio polonais.