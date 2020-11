Visiblement, le prix des SSD ne cesse de chuter. Aujourd'hui, c'est au tour du WD Black SN750 de voir son tarif fondre comme neige au soleil. La version 2 To est particulièrement visée avec un gain d'un peu plus de 100 € sur le tarif généralement appliqué. La bête se trouve sur la grosse mazone à 240,99 € livré sans le dissipateur, ou 275,99 € avec le dissipateur d'origine signé EK pour la classe internationnale à la Aldo.

Du côté des chiffres, ça fuse théoriquement à mach3 en lecture et en écriture (3400/2900 Mo/s en lecture/écriture SEQ, 480K/550K IOPS en RAND) , que ce soit en séquentiel ou en aléatoire. Le contrôleur et ses 3 coeurs ARM est maison couplé à de la TLC 64 couches tout aussi maison —16 dies BiCS 3 de 512 Gb—, avec un cache DDR4 et il est donné pour une endurance de 1200 To (0,3 DWPD) sur les 5 ans que dure sa garantie. A noter que même en 2 To, il reste en configuration single sided. Comme toujours, si l'offre vous intéresse, nos liens sont juste en dessous.