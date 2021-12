Écrit par Thierry C. | 06 Décembre 2021 à 17h15 | 1118 bims

Au moment où il se fait chahuter par Alder Lake en matière de position tarifaire et de perf/prix, le Ryzen 7 5800X n'en reste pas moins dénué d'intérêt. D'autant qu'à moins de 350 € livré, ça reste une excellente affaire, toujours dans l'air du temps. Aujourd'hui chez Cdiscount vous le trouverez à 344,99 € en applicant le code MOINS25EUROS lors de la validation de votre commande. À ce tarif, vous conserverez les 8c/16t cadencés à 4,7 GHz en boost pour une machine aussi bien capable en jeu qu'en applicatif. Si vous cherchez de quoi renouveler votre PC vieillissant et que vous ne voulez pas mettre 470 € dans un CPU, alors cette solution AM4 est disponible via notre lien !