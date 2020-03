L’histoire se répète déjà chez Hewlett Packard Enterprise, certains SSD SAS de l’OEM étant une nouvelle fois victime d’un firmware tueur ! Il y a quelques mois, HPE s’était déjà dépêché pour rattraper le coup d’un firmware « bugué » provoquant la mort du SSD hôte exactement après 32 768 heures, le transformant instantanément en brique et sans aucune chance de récupération, même partielle, des données qui s’y trouvaient.

Cette fois-ci, on reprend encore le même scénario, à la différence que le firmware fautif sonnera le glas pile après 40 000 heures de fonctionnement ! Basé sur les données de ventes de HPE, cela signifie que la majorité des SSD SAS concernées devraient atteindre les 40 000 heures d’activité vers octobre au plus tôt. HPE arrive donc relativement largement dans les temps pour sauver les meubles et distribuer un firmware salvateur - HPD7 ou plus récent —, que les administrateurs système n’auront ensuite plus qu’à installer. Une mise à jour évidemment considérée comme étant critique vu le risque encouru, HPE rappelant que strictement aucune donnée ne pourra être récupérée suivant la réalisation du bug !

Comme l’année dernière, HPE ne s’est malheureusement pas étalé sur la cause exacte du problème. Par contre, il se murmure que le problème aurait une fois de plus initialement été rapporté par l’assembleur original des SSD — dont l’identité n’a évidemment toujours pas été dévoilée. Bref, exactement le même déroulement que novembre dernier. Enfin, si la liste des gammes de SSD concernés est un peu moins longue qu’en 2019, elle reste composée des mêmes noms : HPE Proliant, Synergy Storage Modules, D3000 Storage Enclosure, Apollo 4200 et StoreEasy 1000 Storage. A priori, HPE semble avoir été jusqu’ici la seule entreprise victime d’un tel défaut… Super pour l’image de marque !

Alors, plutôt obsolescence programmée un peu brutale ou firmware custom encore développé avec les pieds ? Jamais deux sans trois ?