Bartlett Lake-S : jusquâ€™Ã  12 cÅ“urs Performance en LGA-1700, mais pas pour le grand public

Un article consacrÃ© Ã des processeurs en socket LGA-1700 et munis uniquement de P-cores ; des caractÃ©ristiques qui semblent anachroniques en une fin fÃ©vrier 2026. Et pourtant, le leaker Jaykihn, un spÃ©cialiste des plans dâ€™Intel, les a ravivÃ©es en rappelant Bartlett Lake Ã notre bon souvenir. Il a publiÃ© sur X un tableau dâ€™une gamme lÃ©gendÃ©e Bartlett Lake -S P-Core Only SKUs.

Un Core i5-12600K

Davantage de P-cores que les meilleurs Raptor Lake

Pour contextualiser, Bartlett Lake est une gamme officialisÃ©e au CES 2025 et jusquâ€™ici bornÃ©e Ã quelques Core de sÃ©rie 200E. Ce sont des processeurs conÃ§us pour applications industrielles. Les existants sont en revanche hybrides. Ils possÃ¨dent jusquâ€™Ã 24 cÅ“urs CPU, avec du classique 8 + 16. Câ€™est une configuration que lâ€™on retrouve chez les Core i9-13900K et Core i9-14900K Raptor Lake / Raptor Lake Refresh pour faire un parallÃ¨le avec le segment grand public.

Selon les informations du divulgateur, Barlette Lake-S se limitera aux cÅ“urs Performance. La sÃ©rie en proposerait jusquâ€™Ã 12, via les Core 9 273PE / PTE / PQE. Câ€™est un contingent de cÅ“urs Performance non atteint par les gÃ©nÃ©rations Alder et Raptor Lake. Ã€ lâ€™autre extrÃ©mitÃ© de la gamme, des Core 5 223PE, 223PTE et 223PQE, dÃ©crits comme des 8 cÅ“urs / 16 threads, iraient Ã©galement au-delÃ du plafond de 6 P-cores de leurs homologues.

Processeur CÅ“urs (P+E) Cache L3 Puissance de base Intel Core 9 273PQE * 12 (12+0) 36 Mo 125 W Intel Core 9 273PE * 12 (12+0) 36 Mo 65 W Intel Core 9 273PTE * 12 (12+0) 36 Mo 45 W Intel Core 7 253PE * 10 (10+0) 33 Mo 65 W Intel Core 7 253PTE * 10 (10+0) 33 Mo 45 W Intel Core 7 253PQE * 10 (10+0) 33 Mo 125 W Intel Core 7 251E 24 (8+16) 36 Mo 65 W Intel Core 7 251TE 24 (8+16) 36 Mo 45 W Intel Core 5 223PE * 8 (8 + 0) 24 Mo 65 W Intel Core 5 223PTE * 8 (8 + 0) 24 Mo 45 W Intel Core 5 223PQE * 8 (8 + 0) 24 Mo 125 W Intel Core 5 221E 14 (6+8) 24 Mo 65 W Intel Core 5 221TE 14 (6+8) 24 Mo 45 W Intel Core 5 213PE * 8 (8 + 0) 24 Mo 65 W Intel Core 5 213PTE * 8 (8 + 0) 24 Mo 45 W Intel Core 5 211E 10 (6+4) 20 Mo 65 W Intel Core 5 211TE 10 (6+4) 20 Mo 45 W Intel Core 5 211EF 10 (6+4) 20 Mo 65 W Intel Core 3 201E 4 (4+0) 12 Mo 60 W Intel Core 3 201TE 4 (4+0) 12 Mo 45 W Intel Core 3 201EF 4 (4+0) 12 Mo 58 W

Sâ€™il fut un temps oÃ¹ lâ€™espoir de voir les Bartlett Lake-S Ãªtre proposÃ©s au grand public existait, il a depuis Ã©tÃ© douchÃ© : la gamme restera destinÃ©e aux segments edge et embarquÃ©. Câ€™est ce qui ressort dâ€™une rÃ©ponse dâ€™ASRock publiÃ©e sur Reddit Ã la mi-janvier, sous le titre RIP 12P Core Dream for LGA1700. Le support y prÃ©cise que ces processeurs sont conÃ§us pour les systÃ¨mes industriels. En consÃ©quence, toute compatibilitÃ© avec les cartes mÃ¨res grand public relÃ¨vera de lâ€™exception plutÃ´t que de la norme. Câ€™est regrettable ; pour un utilisateur Ã©quipÃ© dâ€™un Core i5-12400 par exemple (6 cÅ“urs / 12 threads), ces Bartlett Lake-S auraient pu reprÃ©senter une belle opportunitÃ© de revigorer sa plateforme. Dâ€™autant plus Ã lâ€™heure oÃ¹ celles basÃ©es sur de la DDR5 impliquent de grosses dÃ©penses.