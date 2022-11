The Witcher III Next Gen : c'est là, mais pas tout à fait encore !

CD Projekt Red a alterné le chaud et le froid. Avec The Witcher III, le lancement était quasi parfait, ce qui a réellement donné une dimension PCiste aux Polonais. Puis Cyberpunk 2077 a eu une histoire largement plus chaotique, au point où il a fallu le sortir du PS Store, et travailler d'arrache-pied pour réduire la longue liste de bug. Les choses se sont améliorées pour ce titre par la suite, au point qu'il est devenu une référence. Les deux titres cités ont un point commun : être à la pointe technique et technologique au moment de leur arrivée dans le commerce. CB2077 utilise la dernière version du RED Engine, voué à disparaitre puisque le studio glisse sur Unreal Engine 5.

The Witcher III aura sa rustine "next gen" le 14 décembre gratuitement pour tout possesseur du titre. Mais une vidéo de gameplay/trailer dévoilée par CDPR montre certaines choses. Le jeu aura des textures 4k, il sera intéressant de les comparer avec le HD Reworked Project Ultimate, et voir si le travail est de qualité. Le titre aura du ray tracing illumination globale, du gameplay amélioré, des sauvegardes cloudées, un mode 60 fps sur consoles, du DLSS (2 ? 3 ? Les deux ?), du FSR 2, mais pas que. Il y aura également du nouveau contenu inspiré de la série sur Netflix, ce n'est pas qu'un gros lifting esthétique, et c'est pour ça que CDPR est aimé dans l'ensemble, pour ce suivi sans surfacturation. Le jeu est, il est vrai, archi amorti depuis son lancement il y a 5 ans et demi !