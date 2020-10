Ce mec est too much, ce mec est trop !

On en revient toujours à nos moutons. C'est que le Core2Quad a changé bien des choses lors de son lancement, et c'est le premier quad d'Intel même si c'était deux dies collés par un pont, en quelque sorte. L'époque n'était pas encore aux contrôleurs intégrés qui ont vu par la suite la disparition du northbridge pour ne laisser qu'un southbridge renommé. Certes, l'architecture core lancée en 2006 a démarré la période faste du géant bleu qui a vu sa suprématie très ébranlée l'année dernière avec Ryzen, toujours est-il que sa longévité est assez exceptionnelle, puisqu'on trouve encore en occasion du LGA775 de cette période, pleinement fonctionnel, alors qu'a contrario il est impossible de trouver du LGA1366 avec un X58 qui pète de partout du fait de températures élevées. On a voulu s'amuser dans cet article, avec un vrai protocole derrière, en associant un Q9650 et une GTX 1080 Ti. Ce mariage atemporel tient-il ses promesses ?