Après notre dernier tour sous l’OS libre GNU/Linux testant les performances du dernier Celeron sauce Alder Lake, voilà que notre confrère Phoronix — encore lui ! – remet le couvert, et nous sert cette fois-ci du bon gros CPU : l’i9-12900K. 8 +8 cœurs physiques pour 24 threads en tout bénéficiant de la microarchitecture hétérogène mêlant P-Core et E-Core, voilà l’arme idéale pour une configuration de nouvelle année, si tant est que vous trouvez du stock... et un bon moyen de le refroidir.

Et pour l’OS ? Hé bien, le test du jour compare Windows, Clear Linux et Ubuntu 22.04 sous trois variantes différentes : la dernière build en date, nommée Daily, soit avec son kernel original (5,15), soit mise à jour avec le dernier bouzin sorti, le 5.16, soit avec la future version 5.17, actuellement en Release Candidate. Coté matériel, l’i9 se retrouve installé sur une ASUS ROG STRIX Z690-E GAMING WiFi, équipée de deux sticks de 16 Gio de DDR5-4400 MHz.

Surprise ! Alors que l’OS fenestré était donné vainqueur de cette même bataille en novembre dernier, il semblerait bien que les optimisations apportées dans le noyau aient porté leur fruit, puis que le changement de noyau permet de grignoter la bagatelle de 4 points soit environ 10 % de performance. Reste que cela n’est pas encore suffisant pour atteindre le niveau d’optimisation de Clear Linux, la distribution maintenue par le géant bleu, classiquement premier de ce genre de classement. Et Windows, dans tout ça ? Avec quelques 5 % de performances de moins que la meilleure mouture d’Ubuntu et 10 % de Clear Linux, le voilà sacrément distancé... dans les chiffres agrégés, tout du moins. Car, à y regarder de plus près, 13,5 % des tests ont couronné l’OS de la Raymonde vainqueur, notamment sur le bench Java H2 issu de DaCapo ou encore la compression zstd. De quoi vous donner quelques arguments au manchot si vos tâches y sont facilement transposables !