Les CPU 14 nm chez Intel, c'est une histoire qui dure depuis des lustres. Cela a débuté par Broadwell, alias les Core ix-5000, et cela a terminé avec les CPU Rocket Lake. Pour autant, les générations "Skylake" furent nombreuses, beaucoup trop d'ailleurs, la faute à un 10 nm qui a accusé au moins 3 à 4 ans de retard dans le planning pourtant chirurgical d'Intel. Broadwell fut le premier donc, il avait la particularité d'avoir 128 Mo de mémoire cache L4, dans laquelle piochaient le CPU et l'iGPU si nécessaire. Cela lui conférait, dans nos tests, un avantage non négligeable dans les jeux. Mais il était limité à 4 coeurs et 8 threads, la politique segmentaire d4intel du moment et le frein de l'évolution dans la main droite.

Puis les déclinaisons se sont enchainées après Skylake en août 2015, surtout en augmentant les fréquences, les threads, et la consommation. C'est ainsi que le 10900K fut le dernier des Mohicans de cette génération un peu malaimée, car trop longue. Techspot a fait le test du meilleur Broadwell, l'i7-5775C, du meilleur Comet Lake 10900K, et de quelques puces Comet ayant 4, 6 et 8 coeurs, également calées à moins de coeurs que leurs specs initiales. Pour parvenir à départager tout ce monde en jeu, sur du FHD qui ne sera pas limité par le GPU mais bien le CPU, notre confrère a tapé dans la RX 6900 XT.

Le fait est que, malgré le downcore opéré sur les CPU de plus de 4 coeurs, l'ère des quadcores est révolue. Pour du jeu, c'est 6 coeurs minimum. À cette condition, vous pourrez exploiter une carte puissante en 1080p. En dessous, c'est pas top du tout. Nous préparons aussi un test de ce type, mais partant de bien plus loin dans la vie des CPU, avec un grand écart entre les 2 GPU choisis.