Kena, c'est le jeu surprise de cette fin d'année, celui qui semble enchanter tout le monde, loin du tapage créé par les mastodontes comme Far Cry 6 par exemple. La magie opère, c'est féérique, coloré, on est très loin d'un jeu sombre comme Mortal Shell dans l'ambiance. Il est animé par l'Unreal Engine 4, ce qui est, désormais, gage que le titre devrait bien tourner même avec des bécanes plus anciennes. En gros, est-ce que tout le monde peut y jouer sans risquer le diaporama à un certain moment. GameGPU a fait le test.

Qu'est-ce qu'il en ressort ? En 1080p, c'est bien, mais c'est pas folichon. Si on atteint les 165 ips avec la RTX 3080 Ti, ou 150 avec sa concurrente désignée la RX 6900 XT, c'est surtout en bas que ça traine la patte. En effet, une RX 590 et une GTX 1060 offrent 42 et 45 ips, et la RX Vega 56 est à moins de 60. Nous ne sommes qu'en 1080p souvenons-nous. Le 1440p ne diffère pas dans le comportement que le FHD, les moyennes ne prennent un coup, mais il est dur pour les cartes du bas de classement. Pour avoir 60 ips ou plus, il faut a minima une GTX 1080 Ti, qui est loin devant son ennemi d'alors, la Radeon VII, mais aussi la RX 5700 XT. Enfin, en UHD, pour 60 ips ou plus, il faut les RTX 3080/Ti et les RX 6800 XT/6900 XT. Autour des 50 ips, c'est le créneau des RTX 3070 Ti et RX 6800, et pour les 40 ips, il faut compter sur les RTX 3060 Ti et RX 6700 XT.

C'est donc plus dur que d'habitude sur ce jeu, mais il y a moyen de toucher les options. Mais lisez les tests, les feedbacks, s'il vous fait envie, tentez-le ! Quand on a du contenu original et recherché, ça se récompense.