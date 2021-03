Mount and Blade 2 testé dans sa dernière version, avec et sans DLSS

Paru en mars 2020, Mount and Blade 2 a connu un gros succès. Son univers médiéval fait mouche, comme d'autres avant lui -citons par exemple Kingdom Come Deliverance- et la cohérence générale entre le thème, les graphismes, mais aussi la jouabilité, tout ceci concourt à un succès. Le moteur utilisé est le Power Engine, et si on reparle de ce jeu pourtant vieux d'une année, c'est parce qu'il a bénéficié il y a quelques jours de la version 1.5.8 qui accueille le DLSS au sein du menu. La vraie question est de savoir si cela apporte quelque chose de plus aux performances, et si oui, dans quelles proportions.

Gamegpu a fait le test, comme d'hab. En 1080p, les cartes à base de GA102 ne gagnent rien, et sont limitées par le CPU manifestement. Les cartes Turing, ainsi que les Ampere de niveau inférieur à la RTX 3080, gagnent peu, et ce gain n'est en rien un palier de franchi compte tenu des moyennes très élevées. Comme on peut s'en douter, ce n'est pas en 1080p que ça va servir. En montant en 1440p, les gains restent peu volumineux, mais permettent de jouer dans des conditions excellentes, surtout sur l'entrée de gamme Ray Tracing avec la RTX 2060.

Enfin, en UHD, le gain reste, en valeur absolue, du même calibre, et on notera que le DLSS permet à la RTX 2060 de passer de juste à un peu plus confortable, approchant les 60 ips. C'est une définition pour laquelle elle n'est absolument pas taillée, surtout avec ses 6 Go, mais force est de constater que ce moteur fait des merveilles, même une GTX 1080 ou une RX Vega 56 sont suffisantes pour y jouer à ce niveau, en baissant d'un cran les options graphiques, on y gagnerait encore plus en fluidité. Au final, le DLSS parait peu pertinent sur ce titre, sauf pour les Turing RTX 2060 à 2070 en UHD. Toutefois, ça ne mange pas de pain, et tout ce qui permet d'avoir mieux est toujours bon à prendre.