Zen 3 a une vie commerciale très courte qu'AMD évoque déjà son successeur. De la même manière, AMD a parlé de RDNA 3 alors que les cartes RDNA 2 seront là dans une semaine. Rick Bergman a répondu à des questions posées par le site The Street, retrouvez la totalité du QA sur ce lien.

Les Ryzen 5000 ont bénéficié d'améliorations architecturales, et d'une plus grande maturité du 7nm qui ont permis de coiffer Intel sur son seul créneau restant, le gaming. Selon AMD, Zen 4, qui inaugurera une nouvelle plateforme AM5, devrait bénéficier d'améliorations qui lui permettront d'observer le même type de gains que ce qui a été vu entre Zen 2 et Zen 3. Tout cela reste inférieur au saut énorme vu entre Zen et Zen 2. Ce sera bien du 5nm par ailleurs.

Quant à RDNA 3, les gains qu'AMD affiche en perf/watt de l'ordre de 50% sur RDNA 2 par rapport à RDNA devaient là aussi se retrouver sur la prochaine génération. A priori l'Infinity Cache survivra à RDNA 2, et sera très certainement amélioré sur RDNA 3, mais l'objectif sera de monter les perfs, d'augmenter la bande passante par cette technologie, mais de ne pas exploser la consommation. L'exploser, c'est obliger à l'achat de meilleurs blocs d'alimentation, de mettre au point des refroidisseurs GPU sophistiqués et chers, et donc de monter les prix. Il a en outre déclaré que l'objectif en Ray Tracing était de permettre une expérience propre en 1440p. Il ne dit pas en revanche si c'est à l'aide du FidelityX Super Resolution, le substitut AMD au DLSS du caméléon.

Maintenant que les rouges semblent avoir trouvé dignement l'architecture GPU qui les remet en selle, AMD va exploiter celle-ci pendant des années, l'améliorer, tout cela laisse penser que la firme restera compétitive sur les performances, et donc alimentera la concurrence, ce qui se manifestera en tarifs plus avantageux pour les clients. Même si AMD ne peut pas dire le contraire, on peut légitimement penser que le plan sera bon, mais les promesses...