Après la présentation de chez ASUS et de sa famille simplifiée pour le chipset A520, tournons-nous vers GIGABYTE, qui de son côté multiplie les références pour quelques détails près. Si des versions AORUS sont disponibles, nous retrouvons des caractéristiques communes sur l'ensemble de la gamme : port Ethernet Gigabit de chez Realtek, des ports PCIe qui fonctionnent en 3.0 - x16 pour le CPU, x2 pour le chipset - et des ports HDMI et DVI-D sur chacune des cartes mères. Mais regardons de près ce que nous propose chaque gamme.

Pour commencer, parlons des modèles A520 AORUS Elite en format ATX et mATX. Ces deux cartes semblent apporter une version assez éloignée du concept d'origine d'AORUS, mais qui permettra d'avoir des cartes mères abordables et avec un équipement correct pour les joueurs les moins fortunés. Certes l'alimentation en 5 + 3 phases n'est pas au top, mais avec des CPU peu gourmands comme des Ryzen 3 ou 5 cela sera amplement suffisant. Petit plus pour le modèle ATX, qui dispose d'un circuit audio un peu plus travaillé, mais qui ne vaut pas celui des cartes AORUS classiques pour autant.

Pour avoir des cartes toujours correctes et moins bling-bling, il faudra aller du côté de la DS3H, avec une variante comprenant un module Wi-Fi 5 embarqué. Celle-ci comprend une alimentation en 5 + 3 phases, un module son Realtek ALC887 et reste sur 4 barrettes de DDR4. Par contre, le radiateur pour les VRM disparait, il faudra assurer un flux d'air efficace et ne pas être trop gourmand sur le CPU. Une carte simple donc, qui embarque le nécessaire pour faire tourner une configuration suffisante et pas chère.

Nous retrouvons ensuite les cartes A520M H et A520M S2H, qui sont similaires à un point près : la version S2H contient un port D-Sub en plus. En dehors de ça, les cartes sont limitées à 2 barrettes de DDR4, une alimentation en 4 + 2 phases et n'ont pas de radiateur sur les VRM. Ce sont des modèles qui seront plus utiles dans les milieux professionnels, permettant de réaliser des PC bureautiques à bas coût.

Enfin, petit bonus chez GIGABIT, un modèle au format mini-ITX est disponible sur ce chipset. La carte A520I AC permettra donc de faire des toutes petites configurations aux performances basiques, bien que nous y retrouvons plusieurs points propres aux cartes de gamme supérieure : CPU alimenté sur 6 phases, radiateur sur les VRM, Wi-Fi 5 embarquée… De quoi en faire des petits PC de salon, qui pourront aussi servir de console si le cœur vous en dit.