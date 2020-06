Si Materiel.net avait, de manière très anticipée, publié les fiches produit des Ryzen XT incluant les tarifs, Amazon pour sa part a ajouté une donnée supplémentaire. En effet, selon le VPC, la disponibilité serait prévue au 7 juillet., 284.84€ pour le 3600X, 569.69€ pour le 3900XT. Inutile de vous dire que depuis les pages dédiées ont disparu du site ! Si vous vous souvenez de notre billet du 23 mai, nous y écrivions que les CPU seraient lancés le 16 juin avec mise en vente au 7 juillet. On vous rappelle également que 1usmus a déclaré que les puces étaient très proches, ce qui collerait bien au planning de la rumeur.

Pour ceux qui découvriraient la chose, les 3600XT, 3800XT et 3900XT sont des versions fréquencées plus haut que les mêmes références sans le T. Les informations dont nous disposons indiquent qu'il faut ajouter 200 à 300 MHz de plus, quel que soit l'état, base ou turbo. Est-ce que ces XT sont annonciateurs de retard chez AMD pour Zen 3 ? AMD n'ayant pas été dépassé ni menacé par Comet Lake, il n'a plus d'urgence. De plus le CoVID ayant quelque peu bouleversé les plans détaillés au premier trimestre, il n'est pas stupide de penser que Zen 3 pourrait n'arriver qu'en début d'année prochaine. Il n'y a pas du tout péril en la demeure dans la maison rouge, loin de là !