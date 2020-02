Nous l’attendions avec impatience, voilà une première fuite de quelque chose possiblement attribuable à un processeur Ice Lake haute performance. Sortez les pincettes, mettez l’eau dans la casserole : ça va chauffer !

Tout provient d’un score GeekBench 4.3.3 (à la fiabilité somme toute relative...). Comme attendu sur ces exemplaires de présérie, la détection est aux fraises, et ce n’est que la « Famille 6 Modèle 106 Révision 0", ainsi que les 48 kio de cache L1 de données, qui nous pointent vers un Ice Lake SP, également connu sous le nom de code « Whitley ». Avec 12 cœurs et 24 threads cadencés entre 2,2 et 2,7 GHz, ce n’est pas vraiment une innovation — le Xeon W-3235 suit la même configuration pour 3,3 GHz de base et 4,4 en boost. Cela se reflète d’ailleurs sur le score monocœur, 3427 soit les deux tiers environ du W-3235 basé sur Skylake. Cependant, le multicœur est bien plus impressionnant : avec 27 926 points, cet exemplaire semble bien réaliser plus du double du score de son prédécesseur.

Pendant ce temps, à Veracruz...

Nouveau sous-système mémoire ? Interconnect de folie entre les cœurs ? Notez que GeekBench détecte deux processeurs et 384 Gio de RAM : qu’il s’agisse d’un double socket ou d’un modèle à base de chiplets, un sérieux travail d’optimisation a dû être fourni... à moins que nous ayons affaire à un bon gros fake. Attendons donc (plus ou moins) patiemment des communications officielles avant de crier prématurément au loup ! (Source : WCCFTech)

Ceci était un message du Comité Ouvertement contre la hype des Nouveautés (CON)